|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT ARSLAN YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|23 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ARSLAN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5349495151
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|DAĞ KUYUCAK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDULKADİR, CELAL, YUSUF VE MEHMET ARSLAN'IN KARDEŞLERİ; MEHMET, ABUZER VE AHMET ARSLAN'IN BABALARI EMEKLİ ÖĞRETMEN MAHMUT ARSLAN VEFAT ETTİ.
Mahmut Arslan Vefat Etti 23.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
23 Mart 2022 Çarşamba 09:00
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