Lütfiye Karabiber Vefat Etti 18.10.2021

Yakınları

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MEHMET EMİN, İSMAİL, AHMET, MEHMET VE İBRAHİM VE İBRAHİM HALİL ÇAYIR'IN KIZKARDEŞLERİ, ALİ VE MEHMET KARABİBER'İN ANNELERİ, RAHMETLİ MUSTAFA KARABİBER'İN HANIMI LÜTFİYE KARABİBER VEFAT ETTİ.