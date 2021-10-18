|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|LÜTFİYE KARABİBER YAŞ : 65
|Vefat Tarihi
|:
|18 Ekim 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|İBRAHİM HALİL ÇAYIR
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5413110748
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET EMİN, İSMAİL, AHMET, MEHMET VE İBRAHİM VE İBRAHİM HALİL ÇAYIR'IN KIZKARDEŞLERİ, ALİ VE MEHMET KARABİBER'İN ANNELERİ, RAHMETLİ MUSTAFA KARABİBER'İN HANIMI LÜTFİYE KARABİBER VEFAT ETTİ.
Lütfiye Karabiber Vefat Etti 18.10.2021
ADIYAMAN VEFAT İLANLARI, ADIYAMAN TAZİYE İLANLARI
adıyamanlılar net
18 Ekim 2021 Pazartesi 09:12
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