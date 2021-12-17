|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|LATİF BOZKURT YAŞ : 31
|Vefat Tarihi
|:
|17 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RAMAZAN BOZKURT
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5437614163
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HASAN BOZKURT'UN OĞLU; TURAN, MEHMET, MUSTAFA, RESUL, MUSA, OSMAN VE RAMZAN BOZKURT'UN KARDEŞLERİ; BEKİR VE MEHMET BOZKURT'UN YEĞENLERİ LATİF BOZKURT VEFAT ETTİ.
Latif Bozkurt Vefat Etti 17.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
17 Aralık 2021 Cuma 13:19
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