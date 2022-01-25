|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KUTBETTİN ARSLAN YAŞ : 47
|Vefat Tarihi
|:
|25 Ocak 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|ARTAN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ARTAN KÖYÜ CAMİ
|Yakını
|:
|ABDULLAH ARSLAN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5428114322
|Taziye Adresi
|:
|ARTAN KÖYÜ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ARTAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDULLAH ARSLAN'IN KARDEŞİ; MAHMUT, MUSTAFA, SAİT VE RAĞIP ARSLAN'IN DAYILARI, KUTBETTİN ARSLAN VEFAT ETTİ.
Kutbettin Arslan Vefat Etti 25.01.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
25 Ocak 2022 Salı 11:25
6 Okunma