|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KUREYŞ YOLDAŞ YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|12 Mart 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|ÇATALAĞAÇ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 ÇATALAĞAÇ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|YUSUF ATAY
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5326971562
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÇATALAĞAÇ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN KEMAL, CELAL, FERHAT VE HAŞİM YOLDAŞ'IN BABALARI, KUREYŞ YOLDAŞ VEFAT ETTİ.
Kureyş Yoldaş Vefat Etti 12.03.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
12 Mart 2022 Cumartesi 13:02
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