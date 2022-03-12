|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KIYMET KAVAK YAŞ : 68
|Vefat Tarihi
|:
|12 Mart 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|AHMET SAFA KURUŞ
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5056915040
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ECZACI NURİ KAVAK'IN HANIMI, MUSTAFA VE MEHMET DÜŞMEZ'İN KIZKARDEŞLERİ, POLİS MEMURU HALİL KAVAK'IN ANNESİ, MİLLİ EĞİTİM PERSONELİ HACI KURUŞ'UN KAYINVALİDESİ, KIYMET KAVAK VEFAT ETTİ.
Kıymet Kavak Vefat Etti 12.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
12 Mart 2022 Cumartesi 13:03
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