|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KEZİBAN POYRAZ YAŞ : 52
|Vefat Tarihi
|:
|15 Ekim 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
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|-
|Yakını
|:
|ŞEYHO POYRAZ
|Yakınlığı
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|BABASI
|Telefon
|:
|5378298182
|Taziye Adresi
|:
|TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
|Yakınları
|:
|ŞEYHO POYRAZ'IN KIZI, MEHMET VE ABUZER POYRAZ'IN YEĞENLERİ; MEHMET NURİ, ERDAL VE ZEYNAL POYRAZ'IN KIZKARDEŞLERİ KEZİBAN POYRAZ VEFAT ETTİ.
Keziban Poyraz Vefat Etti 15.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
15 Ekim 2021 Cuma 11:39
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