|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KEMAL CEBE YAŞ : 65
|Vefat Tarihi
|:
|03 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN CEBE
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5357932281
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN EMEKLİ ABDURRAHMAN, HACI, HASAN VE TEDAŞTAN EMEKLİ RAHMETLİ MEHMET CEBE'NİN KARDEŞLERİ, EMEKLİ ÖĞRETMEN DAVUT GÜLER'İN TEYZESİOĞLU KEMAL CEBE VEFAT ETTİ.
Kemal Cebe Vefat Etti 03.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:51
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