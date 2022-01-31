|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KAZIM COŞKUN YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|30 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|VARTANA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE VARTANA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ÜMİT COŞKUN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5374907739
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|VARTANA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ÜMİT, BİNZET, NEDİM, OSMAN, RAMAZAN VE ENGİN COŞKUN'UN BABALARI, HABİP COŞKUN'UN KARDEŞİ, KAZIM COŞKUN VEFAT ETTİ.
Kazım Coşkun Vefat Etti 31.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
31 Ocak 2022 Pazartesi 11:00
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