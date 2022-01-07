|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KANBER KAYA YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
|:
|07 Ocak 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|KARAPINAR MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 14:00 KARAPINAR MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|EMRAH KAYA
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5386491220
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|EKİNCİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HÜSEYİN, SABRİ, MEHMET ALİ, İMAM VE RAHMETLİ İSMET KAYA'NIN BABALARI, KANBER KAYA VEFAT ETTİ.
Kanber Kaya Vefat Etti 07.01.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
07 Ocak 2022 Cuma 11:05
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