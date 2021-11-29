|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KANBER BÜYÜKŞAN YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|29 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BALIK BURNU (BULAM) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 BALIK BURNU (BULAM) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|BASRİ BÜYÜKŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5325617712
|Taziye Adresi
|:
|BULAM KÖYÜ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ÜRYAN HIZIR OCAĞINDAN MULLA DEDE'NİN OĞLU, İBRAHİM VE HASAN BÜYÜKŞAN'IN KARDEŞİ, İZZETTİN BÜYÜKŞAN'IN AMCASI; HASAN KAYA, BASRİ VE VELİ BÜYÜKŞAHİN'İN DAYILARI KANBER BÜYÜKŞAN VEFAT ETTİ.
Kanber Büyükşan Vefat Etti 29.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
29 Kasım 2021 Pazartesi 09:03
18 Okunma