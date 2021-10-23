|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KAMİLE ÖZKAN YAŞ : 57
|Vefat Tarihi
|:
|22 Ekim 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|RAHMAN ÖZKAN
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5356876993
|Taziye Adresi
|:
|İMAMAĞA MAHALLESİ, 1916 SK. NO:7-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN-KÖMÜR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MAHMUT ÖZKAN'IN KIZI, ZEYNAL ÖZKAN'IN HANIMI; HÜSEYİN, ALİ VE HASAN ÖZKAN'IN ANNELERİ; HASAN, ABUZER, MEHMET VE HÜSEYİN ÖZKAN'IN ABLALARI KAMİLE ÖZKAN VEFAT ETTİ.
Kamile Özkan Vefat Etti 23.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
23 Ekim 2021 Cumartesi 11:25
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