Kadriye Şaşmaz Vefat Etti 09.12.2021

Yakınları

:

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MUHTARI HANİFİ ŞAŞMAZ'IN HANIMI, ABUZER VE RAMAZAN ŞAŞMAZ'IN ANNELERİ; AHMET TOSUN, ERKAN ÖDEMİŞ, NECMİ KURAN, NÜSRET VE OSMAN ŞAŞMAZ'IN KAYINVALİDELERİ; BEKİR, FARUK VE MURAT GÜLBAHAR'IN HALALARI KADRİYE ŞAŞMAZ VEFAT ETTİ.