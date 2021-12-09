|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KADRİYE ŞAŞMAZ YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|09 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABUZER ŞAŞMAZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5053562292
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MUHTARI HANİFİ ŞAŞMAZ'IN HANIMI, ABUZER VE RAMAZAN ŞAŞMAZ'IN ANNELERİ; AHMET TOSUN, ERKAN ÖDEMİŞ, NECMİ KURAN, NÜSRET VE OSMAN ŞAŞMAZ'IN KAYINVALİDELERİ; BEKİR, FARUK VE MURAT GÜLBAHAR'IN HALALARI KADRİYE ŞAŞMAZ VEFAT ETTİ.
Kadriye Şaşmaz Vefat Etti 09.12.2021
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
09 Aralık 2021 Perşembe 09:20
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