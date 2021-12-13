|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KADRİYE ASLAN YAŞ : 58
|Vefat Tarihi
|:
|13 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET AKİF ASLAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5415593393
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HACI ABDURRAHMAN, RIFAT VE HACI ALİ ASLAN'IN KIZKARDEŞLERİ, ZEYNAL VE AKİF ASLAN'IN ANNELERİ, KADRİYE ASLAN VEFAT ETTİ.
Kadriye Aslan Vefat Etti 13.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:12
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