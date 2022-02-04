|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KADRİ ATLAMIŞ YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|04 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|FARUK ATLAMIŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5422841484
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÇİMENTOCULAR ODASI BAŞKANI SAİT VE BANKACI FARUK ATLAMIŞ'IN BABALARI, ESKİSARAY ESNAFLARINDAN MAHMUT YALÇIN'IN KAYINBABASI, KADRİ ATLAMIŞ VEFAT ETTİ.
Kadri Atlamış Vefat Etti 04.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
04 Şubat 2022 Cuma 10:04
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