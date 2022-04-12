|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KADİRİYE ÇOBAN YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
|:
|12 Nisan 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|İBRAHİM ÇOBAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5367484911
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ YENİPINAR TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ESKİ SARAY MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN MERHUM MAHMUT ÇOBAN'IN EŞİ İBRAHİM,İSMAİL,MUSTAFA VE MEHMET ÇOBAN'IN ANNESİ KADİRİYE ÇOBAN VEFAT ETMİŞTİR
Kadiriye Çoban Vefat Etti 12.04.2022
adıyamanlılar net
12 Nisan 2022 Salı 15:22
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