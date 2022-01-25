|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KADİR ÜNVER YAŞ : 40
|Vefat Tarihi
|:
|25 Ocak 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|DEFNEDİLMİŞ
|Defin Zamanı
|:
|Yakını
|:
|RAMAZAN ÜNVER
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5077994745
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÖRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BEDİR ÜNVER'İN OĞLU; RAMAZAN, ADEM VE MEHMET ÜNVER'İN HARDEŞLERİ KADİR ÜNVER VEFAT ETTİ.
Kadir Ünver Vefat Etti 25.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN ÖLÜM, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
25 Ocak 2022 Salı 11:24
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