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Kadir Ünver Vefat Etti 25.01.2022

ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN ÖLÜM, ADIYAMAN VEFAT

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
25 Ocak 2022 Salı 11:24
3 Okunma
Kadir Ünver Vefat Etti 25.01.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : KADİR ÜNVER YAŞ : 40
Vefat Tarihi : 25 Ocak 2022 Salı
Defin Yeri : DEFNEDİLMİŞ
Defin Zamanı :
Yakını : RAMAZAN ÜNVER
Yakınlığı : KARDEŞİ
Telefon : 5077994745
Taziye Adresi : BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÖRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : BEDİR ÜNVER'İN OĞLU; RAMAZAN, ADEM VE MEHMET ÜNVER'İN HARDEŞLERİ KADİR ÜNVER VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Kadir Ünver Vefat Etti 25.01.2022
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