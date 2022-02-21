|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KADİR SONUÇ YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|19 Şubat 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|OSMAN SONUÇ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5303014645
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAH. YEŞİLYURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|SAMSAT BİRİMAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MERHUM AHMET SONUÇ'UN OĞLU AHMET, İZZET, HASAN VE OSMAN SONUÇ'UN BABASI ZİYAEDDİN, MEHMET VE SABRİ SONUÇ'UN ABİSİ KADİR SONUÇ VEFAT ETMİŞTİR.
Kadir Sonuç Vefat Etti 19.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:13
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