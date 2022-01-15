|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|İSMİHAN KOÇ YAŞ : 64
|Vefat Tarihi
|:
|15 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|KARAHÖYÜK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 KARAHÖYÜK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|NEVZAT BİNZET
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5372956602
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KARAHÖYÜK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ŞEHMİ, MUSTAFA, NEVZAT VE YUSUF BİNZET'İN ANNELERİ İSMİHAN KOÇ VEFAT ETTİ.
İsmihan Koç Vefat Etti 15.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
15 Ocak 2022 Cumartesi 18:14
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