|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|İSMAİL TUNÇ YAŞ : 92
|Vefat Tarihi
|:
|31 Mart 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|GAZİ TUNÇ
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5414538286
|Taziye Adresi
|:
|TURGUTREİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HACI VE BEDİR TUNÇ'UN BABALARI, SAĞLIK PERSONELİ GAZİ TUNÇ'UN DEDESİ İSMAİL TUNÇ VEFAT ETTİ.
İsmail Tunç Vefat Etti 31.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
31 Mart 2022 Perşembe 12:28
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