İsmail Işık Vefat Etti 23.12.2021

Yakınları

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KANİKÜRK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ RAMAZAN IŞIK'IN OĞLU; YUSUF, MAHMUT, ABUZER VE MUSTAFA IŞIK'IN YEĞENLERİ, AZİZ AKAY'IN DAMADI, BELEDİYE PERSONELİ SABRİ VE TERZİ HACI AKAY'IN ENİŞTELERİ, HÜSEYİN VE BELEDİYE PERSONELİ MEHMET IŞIK'IN KARDEŞLERİ İSMAİL IŞIK VEFAT ETTİ.