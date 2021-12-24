|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|İSMAİL IŞIK YAŞ : 46
|Vefat Tarihi
|:
|23 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HÜSEYİN IŞIK
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5447160302
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KANİKÜRK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ RAMAZAN IŞIK'IN OĞLU; YUSUF, MAHMUT, ABUZER VE MUSTAFA IŞIK'IN YEĞENLERİ, AZİZ AKAY'IN DAMADI, BELEDİYE PERSONELİ SABRİ VE TERZİ HACI AKAY'IN ENİŞTELERİ, HÜSEYİN VE BELEDİYE PERSONELİ MEHMET IŞIK'IN KARDEŞLERİ İSMAİL IŞIK VEFAT ETTİ.
İsmail Işık Vefat Etti 23.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
24 Aralık 2021 Cuma 09:23
32 Okunma