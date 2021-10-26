|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|İSMAİL DEMİR YAŞ : 47
|Vefat Tarihi
|:
|24 Ekim 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|SAİT DEMİR
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5438873361
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAH. İMAM-I AZAM CAMİİ REMZİYE SAYGI TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|GÜZELYURT KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET DEMİR'İN OĞLU MUSTAFA DEMİR VE ABUZER YILDIRIM'IN YEĞENİ İSMAİL DEMİR VEFAT ETMİŞTİR.
İsmail Demir Vefat Etti 24.10.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
26 Ekim 2021 Salı 11:09
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