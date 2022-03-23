|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|İMMİHAN TARTICI YAŞ : 66
|Vefat Tarihi
|:
|23 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|ŞEYH MEHMET TARTICI
|Yakınlığı
|:
|KAYINBİRADERİ
|Telefon
|:
|5383641615
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÇAYIRLI (DORİK) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDURRAHMAN TARTICI'NIN HANIMI; ŞEYH ALİ, ŞEYH MEHMET, AHMET VE SALİH TARTICI'NIN YENGELERİ, ŞEVKET UNCU'NUN KIZKARDEŞİ; HAMZA, MUSTAFA VE MEHMET TARTICI'NIN ANNELERİ İMMİHAN TARTICI VEFAT ETTİ.
İmmihan Tartıcı Vefat Etti 23.03.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
23 Mart 2022 Çarşamba 10:20
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