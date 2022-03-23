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İmmihan Tartıcı Vefat Etti 23.03.2022

ADIYAMAN VEFAT

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
23 Mart 2022 Çarşamba 10:20
14 Okunma
İmmihan Tartıcı Vefat Etti 23.03.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : İMMİHAN TARTICI YAŞ : 66
Vefat Tarihi : 23 Mart 2022 Çarşamba
Defin Yeri : DEFİN EDİLMİŞTİR.
Defin Zamanı : DEFİN EDİLMİŞTİR.
Yakını : ŞEYH MEHMET TARTICI
Yakınlığı : KAYINBİRADERİ
Telefon : 5383641615
Taziye Adresi : YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : ÇAYIRLI (DORİK) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDURRAHMAN TARTICI'NIN HANIMI; ŞEYH ALİ, ŞEYH MEHMET, AHMET VE SALİH TARTICI'NIN YENGELERİ, ŞEVKET UNCU'NUN KIZKARDEŞİ; HAMZA, MUSTAFA VE MEHMET TARTICI'NIN ANNELERİ İMMİHAN TARTICI VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
İmmihan Tartıcı Vefat Etti 23.03.2022
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