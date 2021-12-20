|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|İBRAHİM ŞAHİN YAŞ : 56
|Vefat Tarihi
|:
|20 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HASAN ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5071397121
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SAMSAT KİLİSAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ HÜSEYİN ŞAHİN'İN OĞLU; MEHMET, RAMAZAN VE HASAN ŞAHİN'İN KARDEŞLERİ; SAİT, CELAL VE MUHAMMED ŞAHİN'İN BABALARI ESKİ TPAO PERSONELİ İBRAHİM ŞAHİN VEFAT ETTİ.
İbrahim Şahin Vefat Etti 20.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:13
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