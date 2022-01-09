|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|İBRAHİM HALİL TÜTÜNCÜ YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
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|09 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
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|HASAN BASRİ FIRAT
|Yakınlığı
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|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5052226895
|Taziye Adresi
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|NOT DÜZELTME SÜMER EVLER MAH.ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|MERHUM VELİ TÜTÜNCÜ'NÜN OĞLU MERHUM NACİ VE NURİ TÜTÜNCÜ'NÜN ABİSİ MEHMET KIZILBAY'IN KAYINBİRADERİ ATİLLA VE VELİ TÜTÜNCÜ'NÜN BABASI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ HASAN FIRAT'IN KAYINBABASI BELEDİYEMİZ PERSONELİ MEHMET VE MELİHCAN FIRAT'IN DEDESİ İBRAHİN HALİL TÜTÜNCÜ VEFAT ETMİŞTİR
İbrahim Halil Tütüncü Vefat Etti 09.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
09 Ocak 2022 Pazar 12:24
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