İbrahim Ertürk Vefat Etti 08.12.2021

Yakınları

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NAZIM, KAZIM, MUSTAFA, YUSUF VE ABDULKERİM ERTÜRK'ÜN BABALARI, AHMET VE MEHMET ALKAN'IN ENİŞTELERİ, MAHMUT VE ABDULLAH ARSLAN'IN KAYINBABALARI İBRAHİM ERTÜRK VEFAT ETTİ.