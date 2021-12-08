|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|İBRAHİM ERTÜRK YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|08 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|NAZIM ERTÜRK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5462068800
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|NAZIM, KAZIM, MUSTAFA, YUSUF VE ABDULKERİM ERTÜRK'ÜN BABALARI, AHMET VE MEHMET ALKAN'IN ENİŞTELERİ, MAHMUT VE ABDULLAH ARSLAN'IN KAYINBABALARI İBRAHİM ERTÜRK VEFAT ETTİ.
İbrahim Ertürk Vefat Etti 08.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
08 Aralık 2021 Çarşamba 10:32
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