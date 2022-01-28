|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|İBRAHİM AKTAŞ YAŞ : 66
|Vefat Tarihi
|:
|28 Ocak 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|MAHMUT EL ENSARİ TÜRBESİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE MAHMUT EL ENSARİ TÜRBESİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET AKTAŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5458819738
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|TERMAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET, MAHMUT, MUSTAFA VE SAİT AKTAŞ'IN BABALARI, ERDAL AKTAŞ'IN KAYINBABASI İBRAHİM AKTAŞ VEFAT ETTİ.
İbrahim Aktaş Vefat Etti 28.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
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28 Ocak 2022 Cuma 10:09
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