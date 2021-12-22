|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HÜSNÜ YALDIZ YAŞ : 62
|Vefat Tarihi
|:
|22 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABUZER YALDIZ
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5418966098
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HALİL, CELAL VE ABİDİN YALDIZ'IN ABİLERİ, ŞEYHO VE UĞUR YALDIZ'IN BABALARI HÜSNÜ YALDIZ VEFAT ETTİ.
Hüsnü Yaldız Vefat Etti 22.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
22 Aralık 2021 Çarşamba 09:18
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