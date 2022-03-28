|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HÜSEYİN GÜLHAN YAŞ : 86
|Vefat Tarihi
|:
|27 Mart 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|KARAPINAR MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 KARAPINAR MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|İMAM GÜLHAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5534548123
|Taziye Adresi
|:
|BABAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YENİ MAHALLE SAKİNLERİNDEN HASAN VE İMAM GÜLHAN'IN BABALARI; KAMBER, DOĞAN VE GÜNAY GÜLHAN'IN DEDELERİ, HÜSEYİN (ŞAVENGİ) GÜLHAN VEFAT ETTİ.
Hüseyin Gülhan Vefat Etti 27.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
28 Mart 2022 Pazartesi 09:25
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