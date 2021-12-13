|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HÜSEYİN BOZGÜN YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|12 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|ÜRGÜÇ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT: 11:00 ÜRGÜÇ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HACI YUSUF BOZGÜN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5443174701
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SELAHATTİN, MAHMUT, SEZGİN VE HACI YUSUF BOZGÜN'ÜN BABALARI; ABUZER, MEHMET VE RAHMETLİ HASARİ BOZGÜN'ÜN ABİLERİ, HÜSEYİN BOZGÜN VEFAT ETTİ.
Hüseyin Bozgün Vefat Etti 12.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN ÖLÜM
adıyamanlılar net
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:02
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