|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HÜSEYİN ASLAN YAŞ : 92
|Vefat Tarihi
|:
|26 Şubat 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BARDAKÇI KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 BARDAKÇI KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|YUSUF ASLAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5362240003
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YUSUF VE BAHATTİN ASLAN'IN BABALARI; FAHRİ, ÜNAL, GÜVEN, GÖKMEN, MEHMET, REŞAT VE REKTÖRLÜK PERSONELİ İLHAN ASLAN'IN DEDELERİ, HÜSEYİN ASLAN VEFAT ETTİ.
Hüseyin Aslan Vefat Etti 28.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:02
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