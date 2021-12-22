|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HÜSEYİN ASLAN YAŞ : 76
|Vefat Tarihi
|:
|22 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ERDAL ASLAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5327940315
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ERDAL VE NEVZAT ASLAN'IN BABALARI; HASAN, HÜSNÜ VE ZEKİ ASLAN'IN KARDEŞLERİ, MAHMUT VE ABDURRAHMAN GEZER'İN ENİŞTELERİ HÜSEYİN ASLAN VEFAT ETTİ.
Hüseyin Aslan Vefat Etti 22.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
22 Aralık 2021 Çarşamba 11:09
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