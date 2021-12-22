Hüseyin Aslan Vefat Etti 22.12.2021

Yakınları

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ERDAL VE NEVZAT ASLAN'IN BABALARI; HASAN, HÜSNÜ VE ZEKİ ASLAN'IN KARDEŞLERİ, MAHMUT VE ABDURRAHMAN GEZER'İN ENİŞTELERİ HÜSEYİN ASLAN VEFAT ETTİ.