Hüseyin Aktekin Vefat Etti 20.02.2022

|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|HÜSEYİN AKTEKİN YAŞ : 86
|Vefat Tarihi
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|20 Şubat 2022 Pazar
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|HACI MEHMET AKTEKİN
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
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|5426317480
|Taziye Adresi
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|YENİPINAR MAH. YENİPINAR TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|SIRATUT MAH. SAKİNLERİNDEN NEBİ, ABDURRAHMAN, MUSTAFA VE MİLLİ EĞİTİM PERSONELİ HACI MEHMET AKTEKİN'İN BABASI MUSTAFA KILIÇ'IN KAYINPEDERİ MEHMET, ABDURRAHMAN VE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ESNAFLARINDAN NÜSRET HARAS'IN DAYISI BOYACI HÜSEYİN AKTEKİN VEFAT ETMİŞTİR.
Son Güncelleme: 21.02.2022 10:48