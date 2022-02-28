|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HÜSEYİN AKGÜL YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|28 Şubat 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|KENAN AKGÜL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5468539383
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YUSUF, KENAN, YÜCEL VE DENİZ AKGÜL'ÜN BABALARI, TEKEL'DEN EMEKLİ GAFFARİ AKGÜL'ÜN ABİSİ, SAĞLIK MÜD. PERSONELİ NEVZAT AKGÜL'ÜN DAYISI, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ESNAFI MAHMUT KARAKUŞ'UN ENİŞTESİ HÜSEYİN AKGÜL VEFAT ETTİ.
Hüseyin Akgül Vefat Etti 28.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:17
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