Hediye Ertürk Vefat Etti 15.04.2022

HACI YUSUF VE RAHMETLİ ABUBEKİR ERTÜRK'ÜN ANNELERİ, SEFA VE ALİ ERTÜRK'ÜN NİNELERİ, NAZİF DEMİR VE CELAL YILDIRIM'IN KAYINVALİDELERİ HEDİYE ERTÜRK VEFAT ETTİ.