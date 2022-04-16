|Vefat Eden Adı Soyadı
|HEDİYE ERTÜRK [ YAŞ : 81 ]
|Ölüm Tarihi
|15.4.2022
|Taziye Adresi
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Defin Yeri
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Cenaze Yakını
|SEFA ERTÜRK (TORUNU)
|İletişi No
|05422709587
|Taziye Yakınları
|HACI YUSUF VE RAHMETLİ ABUBEKİR ERTÜRK'ÜN ANNELERİ, SEFA VE ALİ ERTÜRK'ÜN NİNELERİ, NAZİF DEMİR VE CELAL YILDIRIM'IN KAYINVALİDELERİ HEDİYE ERTÜRK VEFAT ETTİ.
Hediye Ertürk Vefat Etti 15.04.2022
adıyamanlılar net
16 Nisan 2022 Cumartesi 11:59
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