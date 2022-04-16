Galeriler Yazarlar
Adıyaman 20
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.494,37
ALTIN
929,18
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84

Hediye Ertürk Vefat Etti 15.04.2022

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
16 Nisan 2022 Cumartesi 11:59
50 Okunma
Hediye Ertürk Vefat Etti 15.04.2022
Vefat Eden Adı Soyadı HEDİYE ERTÜRK [ YAŞ : 81 ]
Ölüm Tarihi 15.4.2022
Taziye Adresi KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Defin Yeri BELEDİYE MEZARLIĞI
Cenaze Namazı ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Cenaze Yakını SEFA ERTÜRK (TORUNU)
İletişi No 05422709587
Taziye Yakınları
HACI YUSUF VE RAHMETLİ ABUBEKİR ERTÜRK'ÜN ANNELERİ, SEFA VE ALİ ERTÜRK'ÜN NİNELERİ, NAZİF DEMİR VE CELAL YILDIRIM'IN KAYINVALİDELERİ HEDİYE ERTÜRK VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Hediye Ertürk Vefat Etti 15.04.2022
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Baytekin Vefat Etti 14.04.2022
Mehmet Baytekin Vefat Etti 14.04.2022
Yusuf Çalış Vefat Etti 13.04.2022
Yusuf Çalış Vefat Etti 13.04.2022
Hasan Gürşen Harıkçı Vefat Etti 13.04.2022
Hasan Gürşen Harıkçı Vefat Etti 13.04.2022
Fidan Deli Vefat Etti 13.04.2022
Fidan Deli Vefat Etti 13.04.2022
Abuzer Yapık Vefat Etti 13.04.2022
Abuzer Yapık Vefat Etti 13.04.2022
Hayriye Çelik Vefat Etti 13.04.2022
Hayriye Çelik Vefat Etti 13.04.2022
Hanım Ceyhan Vefat Etti 12.04.2022
Hanım Ceyhan Vefat Etti 12.04.2022
Hanım Şahin Vefat Etti 12.04.2022
Hanım Şahin Vefat Etti 12.04.2022
Kadiriye Çoban Vefat Etti 12.04.2022
Kadiriye Çoban Vefat Etti 12.04.2022
Zeynal Taşkın Vefat Etti 12.04.2022
Zeynal Taşkın Vefat Etti 12.04.2022
Beyhan Kutlu Vefat Etti 12.04.2022
Beyhan Kutlu Vefat Etti 12.04.2022
Mehmet Biçer Vefat Etti 11.04.2022
Mehmet Biçer Vefat Etti 11.04.2022
Mehmet Boybey Vefat Etti 10.04.2022
Mehmet Boybey Vefat Etti 10.04.2022
Mahmut Akgün Vefat Etti 10.04.2022
Mahmut Akgün Vefat Etti 10.04.2022
Habip Gülenç Vefat Etti 10.04.2022
Habip Gülenç Vefat Etti 10.04.2022
Emine Gürbüz Vefat Etti 10.04.2022
Emine Gürbüz Vefat Etti 10.04.2022
Zeynep Dişkıran Vefat Etti 09.04.2022
Zeynep Dişkıran Vefat Etti 09.04.2022
Yusuf Güven Vefat Etti 09.04.2022
Yusuf Güven Vefat Etti 09.04.2022
Gülistan Çetin Vefat Etti 09.04.2022
Gülistan Çetin Vefat Etti 09.04.2022
Mahmut Çelik Vefat Etti 09.04.2022
Mahmut Çelik Vefat Etti 09.04.2022
Emiş Erdinç Vefat Etti 08.04.2022
Emiş Erdinç Vefat Etti 08.04.2022
Mahmut Karlı Vefat Etti 07.04.2022
Mahmut Karlı Vefat Etti 07.04.2022
Fatma Sarıkaya Vefat Etti 06.04.2022
Fatma Sarıkaya Vefat Etti 06.04.2022
Ramazan Çınar Vefat Etti 06.04.2022
Ramazan Çınar Vefat Etti 06.04.2022
Ramazan Kılınç Vefat Etti 06.04.2022
Ramazan Kılınç Vefat Etti 06.04.2022
Mahmut Sabancı Vefat Etti 06.04.2022
Mahmut Sabancı Vefat Etti 06.04.2022
Zeynep Ateş Vefat Etti 06.04.2022
Zeynep Ateş Vefat Etti 06.04.2022
Veysel Turma Vefat Etti 06.04.2022
Veysel Turma Vefat Etti 06.04.2022
Fatime Zeynep Aslan Vefat Etti 05.04.2022
Fatime Zeynep Aslan Vefat Etti 05.04.2022
Hanım Giriye Erbil Vefat Etti 05.04.2022
Hanım Giriye Erbil Vefat Etti 05.04.2022

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim