|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HAYRULLAH ŞAHİN YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|29 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|AKPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:30 AKPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|TARIK ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5076124757
|Taziye Adresi
|:
|AKPINAR KÖYÜ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|AKPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ YASİN ŞAHİN'İN OĞLU; EMRULLAH, GAZİ VE FEYZULLAH ŞAHİN'İN ABİLERİ, HASTANE PERSONELİ MEHMET, NURİ, MUSTAFA, TARIK VE AHMET ŞAHİN'İN BABALARI HAYRULLAH ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Hayrullah şahin Vefat Etti 29.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
29 Kasım 2021 Pazartesi 09:19
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