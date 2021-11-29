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Hayrullah şahin Vefat Etti 29.11.2021

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
29 Kasım 2021 Pazartesi 09:19
12 Okunma
Hayrullah şahin Vefat Etti 29.11.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : HAYRULLAH ŞAHİN YAŞ : 72
Vefat Tarihi : 29 Kasım 2021 Pazartesi
Defin Yeri : AKPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : SAAT 10:30 AKPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : TARIK ŞAHİN
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5076124757
Taziye Adresi : AKPINAR KÖYÜ TAZİYE EVİ
Yakınları : AKPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ YASİN ŞAHİN'İN OĞLU; EMRULLAH, GAZİ VE FEYZULLAH ŞAHİN'İN ABİLERİ, HASTANE PERSONELİ MEHMET, NURİ, MUSTAFA, TARIK VE AHMET ŞAHİN'İN BABALARI HAYRULLAH ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Hayrullah şahin Vefat Etti 29.11.2021
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