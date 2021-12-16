Hayriye Özdüzen Vefat Etti 16.12.2021

Yakınları

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ZEYNAL ABİDİN ÖZDÜZEN'İN HANIMI, ÖMER FARUK VE MURAT ÖZDÜZEN'İN ANNELERİ; SABRİ, VEYSEL, ZİYA VE HASAN ÖZELÇİ'NİN ABLALARI; ABURRAHMAN, HASAN VE ABDULLAH GÜLAK'IN YENGELERİ HAYRİYE ÖZDÜZEN VEFAT ETTİ.