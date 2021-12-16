|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HAYRİYE ÖZDÜZEN YAŞ : 68
|Vefat Tarihi
|:
|16 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MURAT ÖZDÜZEN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5326765485
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ZEYNAL ABİDİN ÖZDÜZEN'İN HANIMI, ÖMER FARUK VE MURAT ÖZDÜZEN'İN ANNELERİ; SABRİ, VEYSEL, ZİYA VE HASAN ÖZELÇİ'NİN ABLALARI; ABURRAHMAN, HASAN VE ABDULLAH GÜLAK'IN YENGELERİ HAYRİYE ÖZDÜZEN VEFAT ETTİ.
Hayriye Özdüzen Vefat Etti 16.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
16 Aralık 2021 Perşembe 09:41
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