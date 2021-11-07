|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HATUN ERDEM YAŞ : 69
|Vefat Tarihi
|:
|07 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ŞAŞMAZ
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5426261764
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SAMSAT SAKİNLERİNDEN HASAN VE HAYRİYE ORAL'IN KIZLARI; KADİR ERDEM'İN HANIMI; MAHMUT, MUSTAFA VE HASTANE PERSONELİ NAZİME ŞAŞMAZ'IN ANNELERİ HATUN ERDEM VEFAT ETTİ.
Hatun Erdem Vefat Etti 07.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
07 Kasım 2021 Pazar 20:12
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