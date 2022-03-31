|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|Hatun Atli Yaş : 65
|Vefat Tarihi
|:
|31 Mart 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|Büklüm Köyü mezarlığı
|Defin Zamanı
|:
|Saat 10:00'da Büklüm Köyü Mezarlığında
|Yakını
|:
|Hasan Atli
|Yakınlığı
|:
|Oğlu
|Telefon
|:
|5386074575
|Taziye Adresi
|:
|Ulu cami mahallesi, Kırıkdaş taziye evi-Adıyaman
|Yakınları
|:
|Büklüm köyü sakinlerinden, Aziz ve Hasan Atli'nin anneleri, Mahmut Atli'nin yengesi, Celal Atli'nin eşi Hatun Atli vefat etti.
Hatun Atli Vefat Etti 31.03.2022
Adıyaman Vefat Haberleri
adıyamanlılar net
31 Mart 2022 Perşembe 09:41
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