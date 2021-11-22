|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HATİCE YILMAZ YAŞ : 68
|Vefat Tarihi
|:
|22 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|DEFNEDİLMİŞ
|Yakını
|:
|MEHMET BÜNYAMİN YILMAZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5536411622
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ MEHMET BÜNYAMİN YILMAZ VE ABDULLAH ÖZGER'İN ANNELERİ HATİCE YILMAZ VEFAT ETTİ.
Hatice Yılmaz Vefat Etti 22.11.2021
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
22 Kasım 2021 Pazartesi 17:38
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