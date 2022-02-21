|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HATİCE YALÇIN YAŞ : 92
|Vefat Tarihi
|:
|20 Şubat 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:30 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET YALÇIN
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5364390063
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAH. MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|UĞURCA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ALİ, MEHMET, ABUZER VE ZEYNAL YALÇIN'IN ANNESİ HATİCE YALÇIN VEFAT ETMİŞTİR.
Hatice Yalçın Vefat Etti 20.02.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:29
8 Okunma