Hatice Tohumcu Vefat Etti 12.02.2022

Yakınları

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RAHMETLİ MUSTAFA TOHUMCU'NUN HANIMI; MEHMET, CENGİZ VE YILMAZ TOHUMCU'NUN ANNELERİ; OSMAN, ŞEVKET, MUSTAFA, MERHUM AHMET VE MERHUM YUSUF TOHUMCU'NUN KIZKARDEŞLERİ; ABUZER, MERHUM BIYIKLI ABDURRAHMAN, MERHUM FEVZİ VE MERHUM KEMAL TOHUMCU'NUN AMCALARI KIZI HATİCE TOHUMCU VEFAT ETTİ.