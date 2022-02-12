|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HATİCE TOHUMCU YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|12 Şubat 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|CENGİZ TOHUMCU
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5435868152
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAH. AHMET TOHUMCU TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MUSTAFA TOHUMCU'NUN HANIMI; MEHMET, CENGİZ VE YILMAZ TOHUMCU'NUN ANNELERİ; OSMAN, ŞEVKET, MUSTAFA, MERHUM AHMET VE MERHUM YUSUF TOHUMCU'NUN KIZKARDEŞLERİ; ABUZER, MERHUM BIYIKLI ABDURRAHMAN, MERHUM FEVZİ VE MERHUM KEMAL TOHUMCU'NUN AMCALARI KIZI HATİCE TOHUMCU VEFAT ETTİ.
Hatice Tohumcu Vefat Etti 12.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN ÖLÜM
adıyamanlılar net
12 Şubat 2022 Cumartesi 11:36
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