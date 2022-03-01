|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HATİCE TEKER YAŞ : 95
|Vefat Tarihi
|:
|28 Şubat 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|SAHABE ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE SAHABE ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ÖMER TEKER
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5535377427
|Taziye Adresi
|:
|KABCAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SAMSAT İLÇESİ SAKİNLERİNDEN ABDULKADİR, HÜSEYİN VE ALİ TEKER'İN ANNELERİ, HATİCE TEKER VEFAT ETTİ.
Hatice Teker Vefat Etti 28.02.2022
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
01 Mart 2022 Salı 09:53
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