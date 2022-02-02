|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HASAN YILDIRIM YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|02 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|SERKAN YILDIRIM
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5442149790
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAH.ALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET, ABDURRAHMAN, BASRİ, REMZİ VE ERCAN YILDIRIM'IN BABALARI, FATİH KURUŞ'UN DEDESİ, HASAN YILDIRIM VEFAT ETTİ.
Hasan Yıldırım Vefat Etti 02.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
02 Şubat 2022 Çarşamba 09:37
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