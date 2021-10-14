|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HASAN SAYIN YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|14 Ekim 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
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|-
|Yakını
|:
|MEHMET SAYIN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5321778941
|Taziye Adresi
|:
|TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN KÖMÜR BELDESİ SAKİNLERİNDEN MEHMET VE ZEKİ SAYIN'IN BABALARI; BAHRİ, CİHAT VE BELEDİYE PERSONELİ ABDURRAHMAN SAYIN'IN AMCALARI, ABDULLAH VE ŞEYHO SAYIN'IN ABİLERİ HASAN SAYIN VEFAT ETTİ.
Hasan Sayın Vefat Etti 14.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
14 Ekim 2021 Perşembe 12:27
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