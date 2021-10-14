Hasan Sayın Vefat Etti 14.10.2021

Yakınları

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ADIYAMAN KÖMÜR BELDESİ SAKİNLERİNDEN MEHMET VE ZEKİ SAYIN'IN BABALARI; BAHRİ, CİHAT VE BELEDİYE PERSONELİ ABDURRAHMAN SAYIN'IN AMCALARI, ABDULLAH VE ŞEYHO SAYIN'IN ABİLERİ HASAN SAYIN VEFAT ETTİ.