|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|HASAN ŞAHİN YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
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|25 Ekim 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
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|YENİGÜVEN (MÜSÜRKAN) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİGÜVEN (MÜSÜRKAN) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5326572984
|Taziye Adresi
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|MALAZGİRT MAH. MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|MÜSÜRKAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MERHUM ABDULLAH ŞAHİN'İN OĞLU ZEYNAL, MEHMET, YAKUP VE NİHAT ŞAHİN'İN ABİSİ ABUZER DOĞAN, RIZA YILMAZ, SELAHATTİN GÜLER VE MUSA ORDU'NUN KAYINBİRADERİ HASAN ŞAHİN VEFAT ETMİŞTİR.
Hasan Şahin Vefat Etti 25.10.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
26 Ekim 2021 Salı 11:14
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