|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HASAN PAMUKÇİ YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|05 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET PAMUKÇİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5364131833
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAH. MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MEHMET, AHMET VE HÜSEYİN PAMUKÇİ'NİN BABASI TEKELDEN EMEKLİ MEHMET VE ÇİMKO'DAN EMEKLİ HÜSEYİN PAMUKÇİ'NİN KARDEŞİ DEVLET HASTANESİNDEN EMEKLİ HASAN PAMUKÇİ VEFAT ETMİŞTİR.
Hasan Pamukçi Vefat Etti 05.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
05 Aralık 2021 Pazar 12:39
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