Hasan Özkan Vefat Etti 01.02.2022

|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HASAN ÖZKAN YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|01 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ÖZKAN
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5050503826
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÖMER VE OSMAN ÖZKAN'IN BABALARI, YSE'DEN EMEKLİ ALİ ÖZKAN'IN ABİSİ; ZEYNAL, MEHMET VE MUSTAFA ÖZKAN'IN AMCALARI, SAĞLIK PERSONELİ AHMET YILDIRIM'IN DAYISI HASAN ÖZKAN VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 01.02.2022 12:04