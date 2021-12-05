|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HASAN KELEŞ YAŞ : 38
|Vefat Tarihi
|:
|05 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|MAHİR YORULMAZ
|Yakınlığı
|:
|TEYZESİOĞLU
|Telefon
|:
|5432274758
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAH. ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|UZUNKÖY (DİLKAN) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN İMAM KELEŞ'İN OĞLU HÜSEYİN, SABRİ VE AZİZ KELEŞ'İN KARDEŞİ HASAN KELEŞ VEFAT ETMİŞTİR.
Hasan Keleş Vefat Etti 05.12.2021
ADIYAMAN ÖLÜM
adıyamanlılar net
05 Aralık 2021 Pazar 12:38
11 Okunma