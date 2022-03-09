|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HASAN KARAKUŞ YAŞ : 95
|Vefat Tarihi
|:
|09 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|VARLIK (KORİK) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ VARLIK (KORİK) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABUZER ERDOĞAN
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5536436978
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|VARLIK (KORİK) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET, MÜSLÜM, MAHMUT, FİKRET VE RIZA KARAKUŞ'UN BABALARI, HASAN KARAKUŞ VEFAT ETTİ.
Hasan Karakuş Vefat Etti 09.03.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
09 Mart 2022 Çarşamba 10:57
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